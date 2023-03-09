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Знайдете цитату Тараса Шевченка? Тест на знання творчості Кобзаря

9 Березня 2023, 10:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тарас шевченко

9 березня в усьому світі українці святкують день народження легендарного поета, великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. У 2023-му йому б виповнилося 209 років.

Для кожного громадянина України Шевченко – національний герой, який вчинками у своєму житті та власною творчістю надихає до боротьби за правду, свободу та майбутнє нашої рідної неньки.

Напевно, кожен із нас знає хоча б деякі рядки, що належать легендарному українському поету. Усі ми чули такі вірші або уривки з поем, як Заповіт, Реве та стогне Дніпр широкий, Садок вишневий коло хати тощо. У день народження Кобзаря, Факти ICTV вирішили запропонувати тест, щоб кожен охочий зміг перевірити – як добре він знає творчість Тараса Шевченка.

Зараз дивляться

 

Творчість Кобзаря актуальна досі. Нині багато його робот стали пророчими, а тому рядки лягають на музику, завдяки українським виконавцям.

Добірку пісень, створених на вірші Тараса Шевченка – слухайте на Фактах ICTV.

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