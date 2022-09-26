Дружина принца Гаррі Меган Маркл скаржилася на те, що їй не платять за королівські обов’язки. Про це у своїй книзі Придворні: прихована сила за короною розповів королівський хронікер Валентайн Лоу.

Як стверджується в рукописі, посилаючись на джерела з палацу, Меган не раз висловлювала невдоволення необхідністю виконувати королівські обов’язки.

– Не можу повірити, що мені за це не платять, – сказала вона під час першого Королівського туру восени 2018 року.

Також автор пише, що Маркл щодня все більше засмучувалася через кількість обов’язків. Незважаючи на те, що на публіці герцогиня Сассекська з’являлася з усмішкою і висловлювала радість, за лаштунками все було інакше.

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– Їй подобалася увага, проте Меган не розуміла сенсу всіх цих прогулянок і рукостискань з незліченною кількістю незнайомців, – йдеться в книзі.

Ба більше, розкривається і жорстоке ставлення Маркл до своїх помічників, через що послідувала хвиля відставок.