Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Не можу повірити, що мені за це не платять: Меган Маркл скаржилася на королівські обов’язки

26 Вересня 2022, 12:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не можу повірити, що мені за це не платять: Меган Маркл скаржилася на королівські обов’язки
Джерело: Getty Images

Дружина принца Гаррі Меган Маркл скаржилася на те, що їй не платять за королівські обов’язки. Про це у своїй книзі Придворні: прихована сила за короною розповів королівський хронікер Валентайн Лоу.

Як стверджується в рукописі, посилаючись на джерела з палацу, Меган не раз висловлювала невдоволення необхідністю виконувати королівські обов’язки.

– Не можу повірити, що мені за це не платять, – сказала вона під час першого Королівського туру восени 2018 року.

Також автор пише, що Маркл щодня все більше засмучувалася через кількість обов’язків. Незважаючи на те, що на публіці герцогиня Сассекська з’являлася з усмішкою і висловлювала радість, за лаштунками все було інакше.

Зараз дивляться

– Їй подобалася увага, проте Меган не розуміла сенсу всіх цих прогулянок і рукостискань з незліченною кількістю незнайомців, – йдеться в книзі.

Ба більше, розкривається і жорстоке ставлення Маркл до своїх помічників, через що послідувала хвиля відставок.

Читайте також:
Не можу повірити, що мені за це не платять: Меган Маркл скаржилася на королівські обов’язкиСамозакоханий психопат: помічники Меган Маркл розповіли, що думають про герцогиню

Джерело
PageSix
Теги
Меган Маркл
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь