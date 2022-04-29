Англійський виконавець Ед Ширан та український гурт Антитіла випустять спільну пісню 2Steps (Два кроки).

Прем’єра треку відбудеться вже в понеділок, 2 травня, і стане новою версією композиції британського співака.

На сторінці в Instagram учасники гурту Антитіла опублікували фрагмент пісні. На ньому можна почути, що фронтмен Тарас Тополя співає рядки про війну в Україні.

– Сирени обірвали наш сон, у дві валізи – все минуле – go go. Ти за кермом, невідомий, усі нерви в кулак, – заспівав Тополя.

Водночас Ед Ширан повідомив, що впродовж кількох наступних тижнів він презентує кілька неймовірних версій пісні 2Steps з усієї земної кулі.

– Почнемо з України за участю гурту Антитіла. Тримайте руку на пульсі кожного понеділка, середи та п’ятниці протягом травня, – написав артист.

Нагадаємо, що 29 березня гурт Антитіла та Ед Ширан мали разом виступити на благодійному концерті у Великій Британії. На заході збирали кошти на гуманітарні потреби українців, які постраждали внаслідок війни з Росією.

Проте організатори концерту відмовили у виступі колективу Антитіла через те, що музиканти захищають країну у лавах ЗСУ та тримають у руках зброю.