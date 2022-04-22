Британський співак Ед Ширан показав кліп з американським репером Lil Baby на пісню 2step. Ролик був знятий на вулицях нічного Києва ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У ролику Ед розповів, що кліп був знятий в українській столиці в2021 році. За словами музиканта, тоді він був у Києві вперше і йому швидко сподобалося місто та люди. Також він почував себе бажаним гостем.

– Україна горда і рішуча країна, і я дуже радий, що мені пощастило зняти там своє відео. Не було жодних ознак жаху, який мав прийти до України, і моє серце співчуває всім там, – зазначив Ширан.

Також артист додав, що всі кошти від кліпу на YouTube підуть на допомогу постраждалим в нашій країні.

Ед Ширан активно виступає за мир в Україні. Він бере участь у благодійних концертах, а також закликає РФ припинити вогонь.