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Горда та рішуча країна: Ед Ширан показав кліп, знятий в Україні

22 Квітня 2022, 15:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ед Ширан
Джерело: Getty Images

Британський співак Ед Ширан показав кліп з американським репером Lil Baby на пісню 2step. Ролик був знятий на вулицях нічного Києва ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У ролику Ед розповів, що кліп був знятий в українській столиці  в2021 році. За словами музиканта, тоді він був у Києві вперше і йому швидко сподобалося місто та люди. Також він почував себе бажаним гостем.

– Україна горда і рішуча країна, і я дуже радий, що мені пощастило зняти там своє відео. Не було жодних ознак жаху, який мав прийти до України, і моє серце співчуває всім там, – зазначив Ширан.

Також артист додав, що всі кошти від кліпу на YouTube підуть на допомогу постраждалим в нашій країні.

Ед Ширан активно виступає за мир в Україні. Він бере участь у благодійних концертах, а також закликає РФ припинити вогонь.

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Теги
Ед Ширан, Київ, Кліп, Підтримка України
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