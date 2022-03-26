Українському гурту Антитіла відмовили у виступі на благодійному концерті у Великій Британії. Все через те, що музиканти групи воюють у ЗСУ.

Захід під назвою Resorts World Arena відбудеться 29 березня у місті Бірмінгем. Метою концерту є збір коштів на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали в ході повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Про відмову в участі повідомляється на Facebook-сторінці колективу.

– Концерт несе виключно гуманітарний характер, а ми носимо шоломи та зброю в руках. Знаєте, насамперед ми музиканти. Шоломи та бронежилети тимчасові, але ми приймаємо відмову. Отже, вибачте нам, ми не були готові до такого повороту подій, як не були готові до того, що Росія почне повномасштабне вторгнення і вб’є наших братів, сестер, жінок та наших дітей. У цей час для нас важливішими є свобода і незалежність нашої країни, а також європейські цінності, за які ми готові боротися до кінця. Можливо, зброя в наших руках суперечить концепції концерту, але не суперечить нашим принципам, – заявили учасники гурту.

Нагадаємо, що раніше Антітіла звернулися до англійського співака Еда Ширана, і запропонували взяти участь у благодійному концерті в Бірмінгемі.

Музикант відгукнувся на цю пропозицію і погодився зробити телеміст з Києвом, щоб наші зірки взяли участь у заході.