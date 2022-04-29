Английский исполнитель Эд Ширан и украинская группа Антитела выпустят общую песню 2Steps (Два шага).

Премьера трека состоится уже в понедельник, 2 мая, и станет новой версией композиции британского певца.

На странице в Instagram участники группы Антитела опубликовали фрагмент песни. На нем можно услышать, что фронтмен Тарас Тополя поет строки о войне в Украине.

— Сирены оборвали наш сон, в два чемодана – все прошлое – go go. Ты за рулем, неизвестный, все нервы в кулак, — спел Тополя.

В то же время Эд Ширан сообщил, что в течение нескольких следующих недель он представит несколько невероятных версий песни 2Steps со всего земного шара.

— Начнем с Украины с участием группы Антитела. Держите руку на пульсе каждый понедельник, среду и пятницу в течение мая, — написал артист.

Напомним, что 29 марта группа Антитела и Эд Ширан должны были вместе выступить на благотворительном концерте в Великобритании. На мероприятии собирали средства на гуманитарные нужды украинцев, которые пострадали в результате войны с Россией.

Однако организаторы концерта отказали в выступлении коллективу Антитела из-за того, что музыканты защищают страну в рядах ВСУ и держат в руках оружие.