Брітні Спірс станцювала біля пілона в леопардовій спідній білизні. Артистка знову показала своє тіло своїм підписникам, чим здивувала Instagram.

Так, співачка приміряла дуже відверту спідню білизну з незвичайним принтом, доповнивши образ довгими рукавичками і довгими черевиками. У ролику Спірс показала кілька розпусних танцювальних рухів під пісню Closer групи Nine Inch Nails.

Співачка зізналася, що вперше спробувала себе в цій справі.

– Отримала цю жердину два дні тому, і вчора ввечері я вперше встала на неї! – підписала знімок зірка.

Примітно, що відвертий ролик зірка розмістила відразу ж після чуток про примирення з синами, які критикували свою маму через сексуальні знімки в мережі.

Передбачити дію зірки дуже важко – приміром, наприкінці липня Спірс видалила свій Instagram після виходу пісні Mind Your Business. Зірка відновила обліковий запис, але так і не пояснила свій вчинок.

Нещодавно колишній чоловік і батько Брітні заявили, що в зірки нібито наркотична залежність. Вони переживають, що артистка вживає метамфетамін.