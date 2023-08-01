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Персони

Не бачилися понад рік: сини Брітні Спірс не захотіли зустрітися з нею перед переїздом

1 Серпня 2023, 14:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бритни Спирс
Джерело: Depositphotos

Сини американської співачки Брітні Спірс не захотіли побачитися з нею перед своїм переїздом на Гаваї.

Туди 17-річний Шон Престон і 16-річний Джейден Джеймс їдуть зі своїм батьком Кевіном Федерлайном, мачухою Вікторією Прінс, зведеними братами і сестрами.

Брітні не бачила своїх дітей понад рік, і навіть переїжджаючи з Каліфорнії на Гаваї, хлопчики не бажають бачити матір. Відомо, що ексчоловік Спірс заохочував синів побачити її, але не мав наміру змушувати їх це робити.

Також він вдячний їй за те, що вона не оскаржувала їхній переїзд у суді, а тому вважає, що Брітні вчинила правильно, дозволивши хлопчикам переїхати на Гаваї.

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Джерело
TMZ
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Брітні Спірс
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