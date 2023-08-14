Бритни Спирс станцевала у пилона в леопардовом нижнем белье. Артистка снова показала свое тело своим подписчикам, чем удивила Instagram.

Так, певица примеряла очень откровенное нижнее белье с необычным принтом, дополнив образ длинными перчатками и высокими ботинками. В ролике Спирс показала несколько развратных танцевальных движений под песню Closer группы Nine Inch Nails.

Певица призналась, что впервые попробовала себя в этом деле.

— Получила этот шест два дня назад, и вчера вечером я впервые встала на него! — подписал снимок звезда.

Примечательно, что откровенный ролик звезда разместила сразу же после слухов о примирении с сыновьями, которые критиковали свою маму из-за сексуальных снимков в сети.

Предугадать действия звезды очень трудно — к примеру, в конце июля Спирс удалила свой Instagram после выхода песни Mind Your Business. Звезда восстановила учетную запись, но так и не объяснила свой поступок.

Недавно бывший муж и отец Бритни заявили, что у звезды якобы наркотическая зависимость. Они переживают, что артистка употребляет метамфетамин.