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Зніми і не ганьбися! Роберт Дауні-молодший розлютив фанів шкарпетками Росія

26 Серпня 2022, 11:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зніми і не ганьбися! Роберт Дауні-молодший розлютив фанів шкарпетками Росія
Джерело: Depositphotos

Американський актор Роберт Дауні-молодший оскандалився через шкарпетки з написом Росія.

Зірку фільму Залізна людина помітили на відпочинку з родиною в Сен-Тропе. Він був у сонцезахисних окулярах, кепці, костюмі, кросівках Adidas та у шкарпетках цього ж бренду, дизайн яких розробляв кутюр’є з РФ.

Крім напису Adidas, на шкарпетках великими літерами написано – Росія. На плечі Роберт ніс рюкзак синьо-жовтого кольору.

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Не зрозуміло, чому голлівудський актор одягнув шкарпетки під назвою країни-агресора – чи справді він підтримує кровопролитну війну в Україні чи так вийшло випадково.

Фанати присоромили Роберта за бездумність і висловили своє розчарування.

  • Кумедно, шкарпетки Росія внизу на ногах, а над ними портфель у синьо-жовтих кольорах.
  • Він підтримує Росію?
  • Ти підтримуєш Росію? Про що ти думаєш? Ти на боці Танатоса?
  • Чому ти носиш ці шкарпетки?
  • Ви підтримуєте війну та геноцид українського народу?
  • Роберте, не ганьбися, зніми ці шкарпетки і ніколи більше їх не одягай. Сором!
  • Шкарпетки Росія? Серйозно? Ти відстій, Роберте! Не Залізна людина — людина лайно… – Пишуть розлючені фанати.

Можливо, шкарпетки актора – випадковість, проте публічним людям потрібно обмірковувати кожен свій крок, як і кожну річ, яку одягаєш. А можливо – не випадковість, оскільки Дауні-молодший жодного разу не висловився про повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ, на відміну від його колег.

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Війна в Україні Роберт Дауні-молодший
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