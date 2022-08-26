Американський актор Роберт Дауні-молодший оскандалився через шкарпетки з написом Росія.
Зірку фільму Залізна людина помітили на відпочинку з родиною в Сен-Тропе. Він був у сонцезахисних окулярах, кепці, костюмі, кросівках Adidas та у шкарпетках цього ж бренду, дизайн яких розробляв кутюр’є з РФ.
Крім напису Adidas, на шкарпетках великими літерами написано – Росія. На плечі Роберт ніс рюкзак синьо-жовтого кольору.
???? Foi aqui que pediram fotos?
Robert, Susan e Exton Downey em Saint-Tropez, na França, curtindo as férias em família. pic.twitter.com/CNn42uh9Ch
— Robert Downey Jr. BR (@RDJBrazil) August 23, 2022
Не зрозуміло, чому голлівудський актор одягнув шкарпетки під назвою країни-агресора – чи справді він підтримує кровопролитну війну в Україні чи так вийшло випадково.
Фанати присоромили Роберта за бездумність і висловили своє розчарування.
- Кумедно, шкарпетки Росія внизу на ногах, а над ними портфель у синьо-жовтих кольорах.
- Він підтримує Росію?
- Ти підтримуєш Росію? Про що ти думаєш? Ти на боці Танатоса?
- Чому ти носиш ці шкарпетки?
- Ви підтримуєте війну та геноцид українського народу?
- Роберте, не ганьбися, зніми ці шкарпетки і ніколи більше їх не одягай. Сором!
- Шкарпетки Росія? Серйозно? Ти відстій, Роберте! Не Залізна людина — людина лайно… – Пишуть розлючені фанати.
Можливо, шкарпетки актора – випадковість, проте публічним людям потрібно обмірковувати кожен свій крок, як і кожну річ, яку одягаєш. А можливо – не випадковість, оскільки Дауні-молодший жодного разу не висловився про повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ, на відміну від його колег.