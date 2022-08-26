Американський актор Роберт Дауні-молодший оскандалився через шкарпетки з написом Росія.

Зірку фільму Залізна людина помітили на відпочинку з родиною в Сен-Тропе. Він був у сонцезахисних окулярах, кепці, костюмі, кросівках Adidas та у шкарпетках цього ж бренду, дизайн яких розробляв кутюр’є з РФ.

Крім напису Adidas, на шкарпетках великими літерами написано – Росія. На плечі Роберт ніс рюкзак синьо-жовтого кольору.

Зараз дивляться

???? Foi aqui que pediram fotos? Robert, Susan e Exton Downey em Saint-Tropez, na França, curtindo as férias em família. pic.twitter.com/CNn42uh9Ch — Robert Downey Jr. BR (@RDJBrazil) August 23, 2022

Не зрозуміло, чому голлівудський актор одягнув шкарпетки під назвою країни-агресора – чи справді він підтримує кровопролитну війну в Україні чи так вийшло випадково.

Фанати присоромили Роберта за бездумність і висловили своє розчарування.

Кумедно, шкарпетки Росія внизу на ногах, а над ними портфель у синьо-жовтих кольорах.

Він підтримує Росію?

Ти підтримуєш Росію? Про що ти думаєш? Ти на боці Танатоса?

Чому ти носиш ці шкарпетки?

Ви підтримуєте війну та геноцид українського народу?

Роберте, не ганьбися, зніми ці шкарпетки і ніколи більше їх не одягай. Сором!

Шкарпетки Росія? Серйозно? Ти відстій, Роберте! Не Залізна людина — людина лайно… – Пишуть розлючені фанати.

Можливо, шкарпетки актора – випадковість, проте публічним людям потрібно обмірковувати кожен свій крок, як і кожну річ, яку одягаєш. А можливо – не випадковість, оскільки Дауні-молодший жодного разу не висловився про повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ, на відміну від його колег.