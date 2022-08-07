Американська акторка Джессіка Честейн зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським.

Фотографії з акторкою з’явилися в Telegram-каналі політика.

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– Для нас такі візити відомих людей дуже цінні. Завдяки цьому світ ще більше чутиме, знатиме і розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку, – йдеться під кадрами.

Під час спілкування з Джессікою Володимир Зеленський сказав, що для нас наразі важливо, щоб тема України у світі не забувалася.

– Зараз для нас це дуже важливо і це те, що можуть зробити відомі люди… Ми маємо можливість впливати і доносити людям те, що тут відбувається. Питання не лише у зброї, зброя – на полі бою, великий дефіцит у гуманітарній та медичній допомогах, – сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що Джессіка Честейн приїхала до України. Зірка фільму Небезпечна гра Слоун прибула до Києва поїздом. Вона побувала в дитячій лікарні Охматдит.

Відомо, що акторка також запланувала поїздку до Ірпеня.