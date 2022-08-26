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Сними и не позорься! Роберт Дауни-младший разозлил фанов носками Россия

26 августа 2022, 11:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сними и не позорься! Роберт Дауни-младший разозлил фанов носками Россия
Источник: Depositphotos

Американский актер Роберт Дауни-младший оскандалился из-за носков с надписью Россия.

Звезду фильма Железный человек заметили на отдыхе с семьей в Сен-Тропе. Он был в солнцезащитных очках, кепке, костюме, кроссовках Adidas и в носках этого же бренда, дизайн которых разрабатывал кутюрье из РФ.

Кроме надписи Adidas, на носках большими буквами написано — Россия.  Стоит отметить, что на плече Роберт нес рюкзак сине-желтого цвета.

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Не понятно, почему голливудский актер надел носки с названием страны-агрессора — действительно ли он поддерживает кровопролитную войну в Украине или же так получилось случайно.

Фанаты пристыдили Роберта за бездумность и выразили свое разочарование.

  • Забавно, носки Россия внизу на ногах, а над ними портфель в сине-желтых цветах.
  • Он поддерживает Россию? 
  • Ты поддерживаешь Россию? О чем ты думаешь? Ты на стороне Танатоса?
  • Почему ты носишь эти носки?
  • Вы поддерживаете войну и геноцид украинского народа?
  • Роберт, не позорься, сними эти носки и никогда больше их не надевай. Стыд!
  • Носки Россия? Серьезно? Ты отстой, Роберт! Не Железный человек — дерьмовый человек… — пишут разозленные фанаты.

Возможно, носки актера — случайность, однако публичным людям нужно обдумывать каждый свой шаг, как и каждую вещь, которую надеваешь. А возможно — не случайность, поскольку Дауни-младший ни разу не высказался о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ, в отличие от его коллег.

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Теги
Війна в Україні Роберт Дауні-молодший
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