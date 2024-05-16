У День вишиванки президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зробили традиційне фото у національному одязі. Вишиванки найвідомішого подружжя України завжди привертають багато уваги та стають предметом обговорень.

Подружжя Зеленських вбралося у вишиванки

Цього року для парного знімка очільник країни з дружиною обрали стильні сорочки у стриманій чорно-білій гаммі. У Володимира Зеленського – чорна з білою геометричною вишивкою. Білу блузу Олени Зеленської прикрасили чорні квіти.

– Видимо чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону. Наші діти знають її змалечку. Вона – символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями, – йдеться у дописі.

Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та наголосив, що за роки спротиву російській агресії вона стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

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Хто створив вишиванки Зеленських

Вишита сорочка Володимира Зеленського створена українським брендом Етнодім. Зараз вона продається зі знижкою та коштує майже 4 тис. грн. Візерунки на вишиванці сповнені символізму.

– З орнаментами рівнового хреста, булави, меча, дубового листя, стилізованого герба та інших. Вони несуть в собі символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України, – йдеться в описі до сорочки.

Вишиванка Олени Зеленської – від бренду Gaptuvalnya. Її ціна – майже 10 тис. грн.