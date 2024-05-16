В День вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская сделали традиционное фото в национальной одежде. Вышиванки самых известных супругов Украины всегда привлекают много внимания и становятся предметом обсуждений.

Супруги Зеленские нарядились в вышиванки

В этом году для парного снимка глава страны с женой выбрали стильные рубашки в сдержанной черно-белой гамме. У Владимира Зеленского — черная с белой геометрической вышивкой. Белую блузу Елены Зеленской украсили черные цветы.

— Видимо или невидимо, она всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, она на волонтере, на учителе, на всех, кто держит оборону. Наши дети знают ее с детства. Она — символ единения всех поколений украинцев сквозь века. Ее узор такой неповторимый, потому что вышивается нашими собственными делами на полотне, сотканном нашими ценностями, — говорится в публикации.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и отметил, что за годы сопротивления российской агрессии она стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность.