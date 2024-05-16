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Наш генетичний код: українські зірки вбралися у вишиванки

16 Травня 2024, 12:33
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
День вишиванки 2024: зірки у вишиванках
Джерело: Наталка Денисенко ICTV Ектор Хіменес-Браво

День вишиванки припадає на складний воєнний час. Масові заходи зараз неможливі, тож вони перемістилися у соцмережі. Там ми обʼєднуємося, ділимося одне з одним фото у вишитих сорочках та сукнях і пишаємося тим, що ми – українці.

Долучилися до імпровізованого флешмобу й українські зірки, зокрема ведучі ICTV. У ній вони сповнюються силою, натхненням, вірою та незламністю.

Олена Фроляк

Дитинство та юність головної редакторки Фактів ICTV пройшли на Прикарпатті – у Косові. Люди у вишиванках оточували її змалечку, й геометричні та рослинні орнаменти гуцульської вишивки сформували естетичне сприйняття Олени.

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– На Косівщині, на Гуцульщині сама вишиванка не була довершеним луком. Її доповнювали постолами, кептарем, кольоровими високими шкарпетками, капелюхом. У жінок була сорочка і дві запаски, що зв’язуються червоним поясом. Ось ця багатошаровість, що сьогодні модна в усьому світі, була природною і просто зашитою в гуцульський костюм, – пригадує ведуча телемарафону Єдині новини.

На цьому фото на Олені Фроляк не гуцульська вишиванка, проте вона завжди в її душі.

Олена Фроляк

Фото: Олена Фроляк у вишиванці

Сергій Кудімов

У 2014 році ведучий Фактів тижня працював воєнним кореспондентом в зоні АТО. Саме тоді він зрозумів справжнє значення нашого прапора – там, де він майорів, були наші, була вільна Україна. З вишиванкою це розуміння трохи затягнулося, зізнався Сергій Кудімов.

– Свою першу я придбав лише після повномасштабного вторгнення. Проте, вже усвідомлено – навіщо і для чого. Дякую ЗСУ, що можу одягати її у вільній Україні! – прокоментував ведучий.

Сергій Кудімов

Фото: Факти ICTV

Alyona Alyona

Учасниця дуету від України на Євробаченні 2024 опублікувала фото із колегою Jerry Heil у вишиванках та привітала всіх зі святом.

Alyona Alyona

Фото: Alyona Alyona/Instagram

Лілія Ребрик

Ведуча, яка нещодавно охрестила третю донечку, обрала у святковий день вишиту сукню ніжно-рожевого кольору.

– Це особлива гордість – вдягнути сьогодні вишиванку і показати, частиною якої великої нації ми є, – наголосила Ребрик.

Лілія Ребрик

Фото: Лілія Ребрик/Instagram

Христина та Григорій Решетніки

Зіркове подружжя також привітало українців з Днем вишиванки та з нагоди свята показали свій фемілі-лук.

– Це – генетичний код нашої нації! Нації вільної, сильної, незламної! Миру, злагоди та любові щиро бажаємо вам, – звернулися до українців Решетніки.

Христина Соловій

Співачка поділилася, що для неї День вишиванки — символ того, як люди можуть змінювати світ навколо себе.

– У 2006 кілька студентів Чернівецького університету вирішили популяризувати українське й одягли на пари вишиті сорочки. У 2024 це свято відзначають у близько 100 країнах світу. Не існує маленьких вчинків чи неважливих людей. Лупайте сю скалу, – звернулася до підписників артистка.

Андрій Кравченко

Мама співака просто на своєму подвірʼї у селі влаштувала виставку вишиванок. Раритети збирав сам співак, ще за часів навчання в університеті культури на відділі фольклору.

Андрій Кравченко

Виставка вишиванок на подвірʼї мами Андрія Кравченка

– Будучи фольклористом, я колекціонував вишиванки, пробував зберегти українську культуру в себе вдома. Тому, що тоді була така тенденція, що перекупи викупляли вишиванки і продавали на Москву. А в мене була мета – зберегти наше українське, – розповів Андрій Кравченко.

Наталя Могилевська

Співачка теж долучилася до флешмобу в соцмережах та показала подарунок від дизайнерки Юлії Магдич.

– Вітаю всіх з Днем вишиванки сьогодні! Всім сили, наснаги, гарного сонячного весняного дня. Хай це сонечко знеболить наше болюче серце, – побажала артистка.

Євген Клопотенко

Ресторатор зауважив, що носить вишиванку приблизно 100 днів на рік, бо вважає її частиною себе.

Наталка Денисенко

Акторка зізналася, що має в гардеробі багато сучасних вишиванок українських брендів. Але також є одна особлива сорочка, якій 40 років.

– Її власноруч вишила моя мама, ще коли була студенткою. А тканину ткала та зшивала ще моя бабуся. Хоча, на перший погляд, вона й виглядає дуже просто, для мене це надзвичайно цінна річ! Я її бережу в особливому місці в гардеробній кімнаті. Дуже хотіла б передати цю вишиванку наступним поколінням, – зізналася Денисенко.

Наталка Денисенко

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар колумбійського походження назбирав чималу колекцію українських сорочок.

– Нехай вишиванка буде не тільки гарною деталлю гардероба кожного українця, а й оберегом, символом єдності, сили та міці!

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