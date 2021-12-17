Український рок-гурт Беz обмежень представив кавер на пісню Кузьми Скрябіна, яка називається Мовчати. Це один із 16 саундтреків до фільму Я, Побєда і Берлін.

Фронтмен Беz обмежень Сергій Танчинець раніше вже презентував кавер на Мовчати – він був присвячений четвертій річниці з дня загибелі Андрія Кузьменка.

– Коли продюсери фільму Я, Побєда і Берлін звернулися з пропозицією створити кавер пісні, ми без вагань погодилися. Ми не були з Андрієм друзями, але я з великою повагою ставлюся до його творчості. Особливо мені до вподоби пісні раннього періоду. Я без перебільшення вважаю його символом української музики, – сказав Сергій.

Кавер треку отримав сучасне рок звучання, його доповнили новим драматичним настроєм, проте зберегли характер та зміст, які заклав Кузьма.

– Насправді мені дуже цікаво подивитися, як буде екранізовано книгу Я, Побєда і Берлін, цікава гра акторів та поєднання музичного ряду, до якого нам випала честь бути причетними, – зазначив Танчинець.

Фільм Я, Побєда і Берлін створений за книгою Андрія Кузьменка. В основі сюжету кінострічки лежить історія звичайного хлопця, музиканта-новачка Кузьми, який за три дні до концерту вирушив зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєде. Події розгортаються в 1990-ті роки.

Нещодавно в мережі з’явився тизер-постер пригодницького роуд-муві Я, Побєда і Берлін. Прем’єра фільму на великих екранах відбудеться вже навесні 2022 – 24 березня.

Раніше кавер на пісню Скрябіна презентував Monatik. Він створив кавер на трек Старі фотографії.