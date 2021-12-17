Украинская рок-группа Беz обмежень представила кавер на песню Кузьмы Скрябина, которая называется Мовчати. Это один из 16 саундтреков к фильму ‎Я, Победа и Берлин.

Фронтмен Беz обмежень Сергей Танчинец ранее уже презентовал кавер на Мовчати — он был посвящен четвертой годовщине со дня гибели Андрея Кузьменко.

— Когда продюсеры фильма Я, Победа и Берлин обратились с предложением создать кавер песни, мы без колебаний согласились. Мы не были с Андреем друзьями, но я с большим уважением отношусь к его творчеству. Особенно мне по душе песни раннего его периода. Я без преувеличения считаю его символом украинской музыки, — сказал Сергей.

Кавер трека получил современное рок звучание, его дополнили новым драматическим настроением, однако сохранили характер и содержание, которые заложил Кузьма.

— На самом деле мне очень интересно посмотреть, как будет экранизирована книга Я, Победа и Берлин, интересная игра актеров и сочетание музыкального ряда, к которому нам выпала честь быть причастными, — отметил Танчинец.

Фильм Я, Победа и Берлин создан по книге Андрея Кузьменко. В основе сюжета киноленты лежит история обычного парня, музыканта-новичка Кузьмы, который за три дня до концерта отправился со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе. События разворачиваются в 1990-е года.

Недавно в сети появился тизер-постер приключенческого роуд-муви Я, Победа и Берлин. Премьера фильма на больших экранах состоится уже весной 2022 года — 24 марта.

Ранее кавер на песню Скрябина презентовал Monatik. Он создал кавер на трек Старі фотографії.