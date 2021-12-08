У мережі з’явився тизер-постер пригодницького роуд-муві Я, Побєда і Берлін, знятого за мотивами однойменної книги культового українського музиканта Кузьми Скрябіна.

Прем’єра фільму на великих екранах відбудеться 24 березня 2022 року. Тизерний постер фільму передає весь настрій стрічки: нескінченна дорога, яка готує для героїв нові, незабутні пригоди, крутезна гітара, дефіцитний “товар” та вона – та сама Побєда.

В основі фільму Я, Побєда і Берлін лежить історія звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєді.

Вони хочуть знайти колекціонера, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий Мерс. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

Попри те, що з перших хвилин подорожі все пішло не за планом, пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

90-ті – це свобода, час справжніх змін, а у випадку героя фільму – ще й пошуки себе та свого призначення. Саме в цей період активно розквітає субкультура, музиканти експериментують зі звучанням, усі носять смішні светри та всюди шукають модні “варені” джинси.

Період хаосу і сірості, довжелезних черг у магазинах, коли в дефіциті – усе, наш герой бачить усе зовсім з іншого боку, ніби через окуляри позитиву, торуючи собі шлях до нових можливостей.

У фільмі глядачі зможуть побачити величний Львів, неймовірні українські пейзажі та яскравий нічний Берлін.