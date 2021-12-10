Український мультиартист Дмитро Монатик презентував кавер на пісню Кузьми Скрябіна Старі фотографії. Це один із 16 саундтреків до фільму Я, Побєда і Берлін.

Артист зізнався, що дуже любить цю пісню, а під час її створення відчував величезну відповідальність і трепет.

– Велика честь представити сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна, – наголосив Дмитро Монатик.

Співак також висловив подяку за довіру творцям фільму за книгою Скрябіна Я, Побєда і Берлін, який незабаром вийде у прокат.

Користувачі мережі похвалили Монатика за кавер, наголосивши, що його голос звучить дуже гарно.

Це дуже сильно!

Так проникливо та чуттєво!

В саме серце.

Тільки Кузьми не вистачає.

Дякую, вийшло дуже красиво.

Дмитре, це так гарно!

До сліз.

Найкращий!

Як це гарно! Ви геній та наша гордість.

Сироти по шкірі та сльози одночасно.

Геніальна пісня! Дуже душевно. – Пишуть у коментарях Монатика.

Нещодавно в мережі з’явився тизер-постер пригодницького роуд-муві Я, Побєда і Берлін. Прем’єра фільму на великих екранах відбудеться вже навесні 2022 року – 24 березня.

В основі сюжету кінострічки лежить історія звичайного хлопця, музиканта-новачка Кузьми, який за три дні до концерту вирушив зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєде. Події розгортаються у 1990-ті роки.

Режисер Ольга Ряшина та продюсери фільму об’єднали різні за стилем, подачею, поглядом треки в крутий мікс, який дозволить перейнятися атмосферою фільму та епохою 90-х, відчути весь спектр емоцій, прожити разом з героями карколомні пригоди.

До співробітництва було залучено як найвідоміших музикантів, чиї хіти підкорили не лише всю Україну й потрапили в топ плейлистів за кордоном, так і маловідомих виконавців.