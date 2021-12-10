Український мультиартист Дмитро Монатик презентував кавер на пісню Кузьми Скрябіна Старі фотографії. Це один із 16 саундтреків до фільму Я, Побєда і Берлін.
Артист зізнався, що дуже любить цю пісню, а під час її створення відчував величезну відповідальність і трепет.
– Велика честь представити сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна, – наголосив Дмитро Монатик.
Співак також висловив подяку за довіру творцям фільму за книгою Скрябіна Я, Побєда і Берлін, який незабаром вийде у прокат.
Користувачі мережі похвалили Монатика за кавер, наголосивши, що його голос звучить дуже гарно.
- Це дуже сильно!
- Так проникливо та чуттєво!
- В саме серце.
- Тільки Кузьми не вистачає.
- Дякую, вийшло дуже красиво.
- Дмитре, це так гарно!
- До сліз.
- Найкращий!
- Як це гарно! Ви геній та наша гордість.
- Сироти по шкірі та сльози одночасно.
- Геніальна пісня! Дуже душевно. – Пишуть у коментарях Монатика.
Нещодавно в мережі з’явився тизер-постер пригодницького роуд-муві Я, Побєда і Берлін. Прем’єра фільму на великих екранах відбудеться вже навесні 2022 року – 24 березня.
В основі сюжету кінострічки лежить історія звичайного хлопця, музиканта-новачка Кузьми, який за три дні до концерту вирушив зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєде. Події розгортаються у 1990-ті роки.
Режисер Ольга Ряшина та продюсери фільму об’єднали різні за стилем, подачею, поглядом треки в крутий мікс, який дозволить перейнятися атмосферою фільму та епохою 90-х, відчути весь спектр емоцій, прожити разом з героями карколомні пригоди.
До співробітництва було залучено як найвідоміших музикантів, чиї хіти підкорили не лише всю Україну й потрапили в топ плейлистів за кордоном, так і маловідомих виконавців.