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У саме серце: Monatik представив кавер на пісню Скрябіна

10 Грудня 2021, 13:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У саме серце: Monatik представив кавер на пісню Скрябіна
Джерело: Monatik

Український мультиартист Дмитро Монатик презентував кавер на пісню Кузьми Скрябіна Старі фотографії. Це один із 16 саундтреків до фільму Я, Побєда і Берлін.

Артист зізнався, що дуже любить цю пісню, а під час її створення відчував величезну відповідальність і трепет.

– Велика честь представити сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна, – наголосив Дмитро Монатик.

Співак також висловив подяку за довіру творцям фільму за книгою Скрябіна Я, Побєда і Берлін, який незабаром вийде у прокат.

Користувачі мережі похвалили Монатика за кавер, наголосивши, що його голос звучить дуже гарно.

  • Це дуже сильно!
  • Так проникливо та чуттєво!
  • В саме серце.
  • Тільки Кузьми не вистачає.
  • Дякую, вийшло дуже красиво.
  • Дмитре, це так гарно!
  • До сліз.
  • Найкращий!
  • Як це гарно! Ви геній та наша гордість.
  • Сироти по шкірі та сльози одночасно.
  • Геніальна пісня! Дуже душевно. – Пишуть у коментарях Монатика.

Нещодавно в мережі з’явився тизер-постер пригодницького роуд-муві Я, Побєда і Берлін. Прем’єра фільму на великих екранах відбудеться вже навесні 2022 року – 24 березня.

В основі сюжету кінострічки лежить історія звичайного хлопця, музиканта-новачка Кузьми, який за три дні до концерту вирушив зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєде. Події розгортаються у 1990-ті роки.

Режисер Ольга Ряшина та продюсери фільму об’єднали різні за стилем, подачею, поглядом треки в крутий мікс, який дозволить перейнятися атмосферою фільму та епохою 90-х, відчути весь спектр емоцій, прожити разом з героями карколомні пригоди.

До співробітництва було залучено як найвідоміших музикантів, чиї хіти підкорили не лише всю Україну й потрапили в топ плейлистів за кордоном, так і маловідомих виконавців. 

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Теги
Дмитро Монатик , Кузьма Скрябін , прем’єра
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