Сьогодні, 25 лютого, в Україні відзначають 151-шу річницю з дня народження видатної письменниці, поетеси та культурної діячки Лесі Українки.

Завдяки своїй творчості і чіткій громадянській позиції вона стала одним із символів української національної ідеї та культури. Леся ніколи не боялася відкрито висловлювати свою думку і завжди наголошувала на тому, що Україна – це самостійна і незалежна держава.

З нагоди дня народження письменниці Факти ICTV вирішили підготувати тест для того, щоб перевірити, наскільки добре ви знаєте творчість Лесі Українки.

Нагадаємо, що Лесі Українки не стало 1 серпня у віці 42 років. Вона померла в Грузії, а поховали її на Байковому кладовищі в Києві.

Письменниця була надзвичайно обдарованою людиною. Вона знала 10 мов, мала талант до малювання і музики, зокрема – гри на фортепіано. Найбільш відомими у її творчій спадщині є збірки поезій На крилах пісень, Думи і мрії, Відгуки, поеми Давня казка, Одно слово, драми-поеми Кассандра, В катакомбах, Лісова пісня, Камінний господар, Бояриня.

Детальніше про біографію Лесі Українки та маловідомі факти – читайте у нашому матеріалі.