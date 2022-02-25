Сегодня, 25 февраля, в Украине отмечают 151-ю годовщину со дня рождения выдающейся писательницы, поэтессы и культурного деятеля Леси Украинки.

Благодаря своему творчеству и четкой гражданской позиции она стала одним из символов украинской национальной идеи и культуры. Леся никогда не боялась открыто выражать свое мнение и всегда отмечала, что Украина — это самостоятельное и независимое государство.

Факты ICTV решили подготовить тест для того, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете творчество Леси Украинки.

Напомним, что Леси Украинки не стало 1 августа в возрасте 42 лет. Она умерла в Грузии, а похоронили ее на Байковом кладбище в Киеве.

Писательница была очень одаренным человеком. Она знала 10 языков, имела талант к рисованию и музыке, в том числе игры на фортепиано. Наиболее известными в ее творческом наследии являются сборники стихов На крилах пісень, Думи і мрії, Відгуки, поеми Давня казка, Одно слово, драми-поеми Кассандра, В катакомбах, Лісова пісня, Камінний господар, Бояриня.

Подробнее о биографии Леси Украинки и малоизвестных фактах — читайте в нашем материале.