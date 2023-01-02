Певец Валерий Меладзе удивил сеть своей поддержкой Украины. На одном из новогодних корпоративов артист ответил одному из гостей на фразу Слава Украине.

Видео корпоратива быстро распространилось в сети. Скорее всего, мероприятие происходило в Дубаи, где Олега Газманова недавно чуть не побили за поддержку Путина и войны в Украине.

Так, на ролике видно, как Меладзе говорит на микрофон строчки из своей песни Салют, Вера. После этого один из посетителей кричит ему Слава Украине, браток. Валерий не пропустил важные для нашей страны слова, отодвинул микрофон подальше от себя и ответил на них Героям слава!

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Гость корпоратива искренне обрадовался словам, но Меладзе приложил палец ко рту, попросив сохранить молчание.

Примечательно, что в одной руке певец держал микрофон, а в другой — рюмку с горячительным напитком.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Меладзе раскритиковал войну и призвал ее закончить как можно скорее. После этого в Кремле решили запретить артиста, чтобы он не смог выступать в РФ. Однако уже в конце августа Валерия заметили в одном из клубов Москвы, где он развлекал публику.