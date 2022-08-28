Певец Валерий Меладзе засветился в одном из клубов в Москве — похоже, с артиста сняли запрет на территории РФ. Музыкант с начала полномасштабного вторжения раскритиковал войну, и призвал общество сделать все, чтобы убийства мирных украинцев прекратились.

За это в Кремле решили его “запретить” — обычно таким артистам всячески мешали проводить концерты, а промоутеры отказывались сотрудничать со звездами. Похоже, запрет уже сняли, ведь Валерий уже вернулся в Россию. Вместе с бек-вокалисткой он спел свои хиты.

Меладзе уже выступал в России после 24 февраля — в июне он появился на сцене ко Дню РФ, где спел свои самые популярные хиты. После критики войны и волны хейта, Меладзе намекнул на уход из шоу-бизнеса, чтобы заняться другими делами. К примеру, наукой. За свои песни он не переживает — по словам музыканта, они будут пользоваться популярностью и без его стараний.

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Правда, российские пропагандисты недовольны выступлениями Меладзе — они считают, что он наживается на гражданах той страны, действия которой он публично осуждает. Сам Валерий не спешит комментировать свои выступления — на его странице в Instagram последняя публикация посвящена возможному уходу со сцены.