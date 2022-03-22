Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який наразі перебуває в теробороні, показав улюблену іграшку свого сина.

В Instagram він опублікував селфі, на якому зображений із іграшковою машинкою в руках, зазначивши, що вона завжди з ним.

– Улюблена машинка мого улюбленого Івана Святославича. Від Львова до Харкова. Від Києва до Миколаєва. Завжди зі мною, – написав Вакарчук під фото.

Про те, що Святослав Вакарчук вперше став батьком, стало відомо 25 серпня. Хлопчика назвали на честь покійного батька музиканта.

Хто народив артисту сина – точно невідомо. Вакарчук усіляко приховує особисте життя і ніколи про нього не розповідає. Проте в одному з інтерв’ю сказав, що перше, що зробить після війни – побачить сина.