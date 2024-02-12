Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук знову вирушив на Схід України. Цього разу він поїхав до Купʼянська на Харківщині, що розташований за 40 км від кордону з Росією.

Святослав Вакарчук опублікував фото з Купʼянська

Музикант поділився знімком, зробленим біля синьо-жовтої стели з написом Купʼянськ.

– Куп’янськ. Нескорений! Незламний! Український! – підписав світлину артист.

У місті Святослав Вакарчук виступив з акустичним концертом перед співробітниками поліції Купʼянська. Він просто під гітару заспівав для них свої хіти.

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Зокрема, щемливу композицію Я їду додому, яка у війну набула для українців особливого значення. Адже чимало з наших співгромадян були вимушені залишити рідні домівки та перебратися у більш безпечні місця.

Купʼянськ на початку повномасштабного вторгнення тимчасово опинився під контролем російської армії. В окупації місто пробуло до вересня 2022 року, коли його звільнили військові ЗСУ. Агресор мріє повернути місто під контроль, але наші захисники стійко стримують ворога.

Святослав Вакарчук – частий гість на Сході України. Він систематично приїжджає туди, щоби підтримати воїнів своєю творчістю.