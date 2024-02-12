Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук снова отправился на Восток Украины. На этот раз он поехал в Купянск на Харьковщине, который расположен в 40 км от границы с Россией.

Святослав Вакарчук опубликовал фото из Купянска

Музыкант поделился снимком, сделанным возле сине-желтой стелы с надписью Купянск.

— Купянск. Непокоренный! Несокрушимый! Украинский! — подписал фотографию артист.

В городе Святослав Вакарчук выступил с акустическим концертом перед сотрудниками полиции Купянска. Он просто под гитару спел для них свои хиты.

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В частности, щемящую композицию Я їду додому, которая в войну приобрела для украинцев особое значение. Ведь многие из наших сограждан были вынуждены покинуть родные дома и перебраться в более безопасные места.

Купянск в начале полномасштабного вторжения временно оказался под контролем российской армии. В оккупации город пробыл до сентября 2022 года, когда его освободили военные ВСУ. Агрессор мечтает вернуть город под контроль, но наши защитники стойко сдерживают врага.

Святослав Вакарчук — частый гость на Востоке Украины. Он систематически приезжает туда, чтобы поддержать воинов своим творчеством.