Святослав Вакарчук розповів, як вони з Жаданом мало не підірвалися на міні. Про це він заявив під час презентації нової книги Сергія.

Так, на захід було запрошено лідера Океану Ельзи, який поділився незвичайною історією, пов’язаною з Сергієм.

– На мій день народження Сергій стояв і стежив, щоб я випадково не став на протипіхотну міну, яка в цей момент була в метрі від моєї ноги. Це було на Салтівці в Харкові, де ми приїхали до військових. Ми розмовляли, а потім я вирішив поспівати – Сергій також був із нами. І тут військові нам кажуть: тільки обережно, тут нерозірвана міна. Ми тільки зараз її самі побачили, – почав історію Вакарчук.

Святослав додав, що Сергій не розгубився, і поставив наверх плафон, роблячи ситуацію більш безпечною. Утім, музикант зізнався, що від такого рішення почав тільки більше думати про вибуховий пристрій.

– Після такого стосунки залишаються близькими надовго, – підсумував Вакарчук незвичну історію.

Життя Сергія важко назвати нудним – останнім часом письменник не лише наражав своє життя на небезпеки, а й створює чутки про своє життя. Так, нещодавно Жадан підігрів чутки про роман із Соловій, випустивши спільне відео.