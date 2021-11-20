У п’ятому випуску шоу Україна має талант виступив Владислав Яровий з Марганця. Чоловік жонглював гирею, яка горить.

Владислав працює слюсарем-автомеханіком, проте не уявляє свого життя без спорту. На сцені шоу Україна має талант Яровий встановив новий світовий рекорд – із заплющеними очима жонглював гирей, що горить вогнем. Її вага – 50 кілограмів.

– У мене одне бажання – зробити те, що у світі ніхто не робив. Щодня після роботи мене це мотивує на тренування. Я без спорту не можу. І хочу досягти своєї величезної мети на Україні має талант, – сказав Владислав.

Свій рекорд він присвятив дружині, сказавши, що без її підтримки в нього нічого б не вийшло.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У п’ятому випуску додаткове крісло суддів зайняв олімпійський чемпіон Жан Беленюк.