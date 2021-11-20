В пятом выпуске шоу Україна має талант выступил Владислав Яровой из Марганца. Мужчина жонглировал горящей гирей.

Владислав работает слесарем-автомехаником, однако не представляет свою жизнь без спорта. На сцене шоу Україна має талант Яровой установил новый мировой рекорд – с закрытыми глазами жонглировал гирей, которая горит огнем. Ее вес — 50 килограммов.

— У меня одно желание – сделать то, что в мире никто не делал. Каждый день после работы меня это мотивирует идти на тренировку. Я без спорта не могу. И хочу добиться своей огромной цели на Україна має талант, — сказал Владислав.

Свой рекорд он посвятил жене, сказав, что без ее поддержки у него бы ничего не получилось.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В пятом выпуске дополнительное судейское кресло занял олимпийский чемпион Жан Беленюк.