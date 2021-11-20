У п’ятому випуску шоу Україна має талант підкорювати сцену прийшли півфіналісти Британія має талант – повітряні гімнасти Олексій Малий та Джулія Макарова.

Джулія та Олексій показали повітряний номер на ременях. Чоловіку вдалося втримати дівчину зубами, чим вони підкорили суддів. Їхній номер – відсилання до Адама та Єви.

Після закінчення виступу судді шоу також напросилися політати. Ксенія Мішина, Євген Кот і Жан Беленюк приміряли на собі образ повітряних гімнастів. Джулія та Олексій отримали чотири Так.

Сім’я Джулії – циркові артисти. Її бабуся і дідусь ведуть цирковий колектив Родник, в яке Олексій прийшов займатися в 13-річному віці. Там вони й познайомилися.

Пара виступає разом уже п’ять років. Раніше їх пов’язувала не лише повітряна гімнастика, а й особисті стосунки, проте півроку тому вони розійшлися.

До пандемії Джулія й Олексій гастролювали та виступали за кордоном. У 2021 році працювали в Національному цирку України.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У п’ятому випуску додаткове крісло суддів зайняв олімпійський чемпіон Жан Беленюк.