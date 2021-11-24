Російську актрису Світлану Світличну госпіталізували до психіатричної клініки з ураженням мозку.

Про це розповіла її онука Марія Івашова. Вона наголосила, що Світлана відчула себе погано на тлі недавнього скандалу із її зникненням.

– Бабуся звернулася до консьєржа, викликала швидку, погодилася на госпіталізацію. Її поклали у нейрохірургічну реанімацію, а там немає мобільних телефонів. Можна спілкуватися тільки з лікарем, – заявила Марія Івашова.

Проте син артистки Олексій Івашов, який перебуває зі Світличною у натягнутих стосунках, спростував цю інформацію. Мовляв, актриса лікується у звичайній лікарні, а про реанімацію не йдеться.

Лікарів непокоїв стан і поведінка Світлани, оскільки вона то ставала агресивною, то побоювалася за своє життя. У результаті у 81-річної зірки було діагностовано ураження головного мозку, тому медики вирішили перевести її до психіатричної клініки.

Вона зараз лікується в клініці та почувається відповідно до віку та ситуації. Як почувається людина, якій буде 82 роки? – заявила невістка Світличної Ольга.

Що відомо про стан Світличної

Наприкінці жовтня Світлана Світлична зникла на кілька днів. В результаті її оголосили у розшук. Однак потім з’ясувалося, що вона весь цей час брала участь у зйомках.

У листопаді 2020 року Світлична перенесла інсульт, а на недавніх зйомках на неї впав софіт. За попередніми даними, актриса зазнала травми голови, після чого у неї з’явилися ознаки деменції.