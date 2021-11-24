Российскую актрису Светлану Светличную госпитализировали в психиатрическую клинику с поражением мозга.

Об этом рассказала ее внучка Мария Ивашова. Она отметила, что Светлана почувствовала себя плохо на фоне недавнего скандала с ее исчезновением.

— Бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом, — заявила Мария Ивашова.

Однако сын артистки Алексей Ивашов, который находится со Светличной в натянутых отношениях, опроверг эту информацию. Мол, актриса лечится в обычной больнице, а о реанимации речь не идет.

Врачей беспокоило состояние и поведение Светланы, так как она то становилась агрессивной, то опасалась за свою жизнь. В итоге у 81-летней звезды были диагностированы поражения головного мозга, поэтому медики приняли решение перевести ее в психиатрическую клинику.

Она сейчас лечится в клинике и чувствует себя соответствующе возрасту и ситуации. Как себя может чувствовать человек, которому будет 82 года? — заявила невестка Светличной Ольга.

Что известно о состоянии Светличной

В конце октября Светлана Светличная исчезла на несколько дней. В результате ее объявили в розыск. Однако, потому выяснилось, что она все это время принимала участие в съемках.

В ноябре 2020 года Светличная перенесла инсульт, а на недавних съемках на нее упал софит. По предварительным данным, актриса получила травму головы, после чего у нее появились признаки деменции.