Українська блогерка Алевтина Черкашина, яку користувачі знають під ніком diva_olivka, програла суд, тому повинна виплатити 250 тис. грн за порушення умов акції в соціальній мережі.

Таке рішення ухвалив Господарський суд Києва у вересні 2021 року.

Річ у тому, що підприємиця Вероніка Синиця підписала з блогеркою договір 1 вересня 2020 року про проведення акції з розіграшу призів, так званий giveaway. Згідно з угодою, блогерка гарантувала, що кількість підписників на сторінці Синиці зросте на 50 тис.

За послуги блогеру Синиця повинна була заплатити 500 тис. грн. 50% перед стартом giveaway, а залишок після проведення акції. Перший транш підприємниця таки сплатила.

Проте замість обіцяних 50 тис. нових підписників, отримала лише 22,8 тис.

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Ці данні Алевтина Черкашина підтвердила на судовому засіданні. Проте блогерка додала, що не є відповідальною за волевиявлення та дії інших осіб.

Зі свого боку, суд постановив, що блогерка взяла на себе прямі зобов’язання збільшити кількість підписників на 50 тис., підписавши договір із Синицею.

Підприємниця хотіла стягнути з Алевтини 1 млн 250 тис. грн.

Річ у тому, що Синиця була лише посередником між Черкашиною та своєю клієнткою. Підприємниця порушила договір зі своєю клієнткою, тому їй довелося виплатити 250 тис. грн штрафу.

З огляду на це, суддя задовольнила позов лише стосовно суми 250 тис. грн як відшкодування матеріальних збитків.