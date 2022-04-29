Створений переможцем: Тіна Кароль показала підрослого сина

Українська співачка Тіна Кароль показала свого підрослого сина, який перебуває у Великій Британії.

В Instagram-stories артистка оприлюднила кілька фото 13-річного Веніаміна у день смерті свого покійного чоловіка та батька хлопчика Євгена Огіра.

На першому фото хлопчик зображений в кімоно для карате із прапором України, на другому – сидить із мамою на березі моря, на третьому – ву шкільній формі.

– Усе зможемо подолати. Ти створений переможцем, бо Made in Kiyv, Ukraine. Правильні кольори – міцне майбутнє, – підписала Тіна Кароль фото.

Також у річницю смерті чоловіка Тіна Кароль показала їхнє сімейне фото. 28 квітня 2022 року виповнилося дев’ять років, як чоловік пішов із життя.

Вона оприлюднила кадр, на якому вони з’явилися разом. Євген тримає на руках їхнього новонародженого сина Веніаміна. Артистка зазначила, що ця рана ніколи не загоїться.