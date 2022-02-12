Співачка Аліна Паш відреагувала на свою перемогу у відборі на Євробачення 2022. Артистка виборола право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині (Італія).

За словами Аліни, вона була щаслива виступити на нацвідборі з піснею Тіні забутих предків. Виконавиця зазначила, що чесність – це перше, що вона транслюватиме під час свого виступу на Євробаченні 2022.

– Повідомлення у мене сильне та доросле, воно вимагає того, щоб його говорити чесно, співати чесно. Звичайно, братиму Європу фокусом, зібраністю та максимальним позитивом. Так, щоб пробити через екрани… Це пісня з іншою вібрацією, і вона може прокачати. Я впевнена, – зазначила Паш під час спілкування з журналістами.

Аліна сказала, що хоче перемогти та вірить у те, що зробить це.

– Я дивлюся на реакції людей, які не розуміють першого куплету пісні і починають плакати. Це про щось говорить. Багато реакцій у YouTube знімають – і це дуже крутий показник, – наголосила артистка.

Паш каже, що хоче привезти перемогу в Україну, але жартує, чи ми готові приймати в себе Євробачення.

– Я завжди говорю, що Україна – це квітка, тому треба приїжджати до нас. Дай Боже привести перемогу, я готова. Максимально як вмію, я вдячна, що люди та журі обрали мене. Вони не пошкодують, – сказала співачка.

Паш зізналася, що знає про включення її прізвища до сайту Миротворець. Однак за що вона потрапила до списку, не знає. Співачка переконана, що до неї немає за що “прикопатися”, оскільки факти, які беруть до уваги хейтери, вже обговорені з усіх боків.

– Ну, не викопаєте те, щоб, наприклад, зняти Аліну Паш з Євробачення. Люди, які на Миротворці, вважають себе захисниками, тими, хто любить свою країну. У пісні, яку я представляю, є хоч щось, що може працювати навпаки для України? – сказала Аліна.

Після своєї перемоги Паш уже встигла поспілкуватися з Kalush, який збирається до суду через результати відбору.