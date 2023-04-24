Принц Гаррі сумує за домом. Герцог Сассекський робив неодноразові спроби, щоб зв’язатися зі своїм батьком, королем Чарльзом III і обговорити плани майбутньої коронації.

Король наразі дуже зайнятий, а тому в нього вистачило часу тільки на одну розмову з сином, щоб запланувати “якісне проведення часу” під час його приїзду в Лондон на початку травня.

Є думка, що Гаррі сумує за деякими аспектами британського життя і може почати проводити тут більше часу.

Це вселило надію на те, що його самотня поїздка без дружини Меган Маркл, яка залишається в Каліфорнії на четвертий день народження сина Арчі, може, нарешті, допомогти відновити мости між членами королівської сім’ї.

За словами інсайдера, є готовність і бажання виправитися з обох сторін. Також король задоволений рішенням свого сина.