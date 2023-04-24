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Скучает по дому: принц Гарри хочет “вернуться в семью” после коронации Чарльза III

24 апреля 2023, 10:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Принц Гарри
Источник: Depositphotos

Принц Гарри скучает по дому. Герцог Сассекский пытался неоднократно связаться со своим отцом, королем Чарльзом III и обсудить планы будущей коронации.

Король сейчас очень занят, а потому у него хватило времени только на один разговор с сыном, чтобы запланировать “качественное времяпрепровождение” во время его приезда в Лондон в начале мая.

Считается, что Гарри скучает по некоторым аспектам британской жизни и может начать проводить здесь больше времени.

Это вселило надежду на то, что его одиночная поездка без жены Меган Маркл, которая остается в Калифорнии на четвертый день рождения сына Арчи, может, наконец, помочь восстановить мосты между членами королевской семьи.

По словам инсайдера, есть готовность и желание исправиться с обеих сторон. Также и король доволен решением своего сына.

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Источник
The Sun
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Принц Гарри Чарльз ІІІ
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