Принц Гарри скучает по дому. Герцог Сассекский пытался неоднократно связаться со своим отцом, королем Чарльзом III и обсудить планы будущей коронации.

Король сейчас очень занят, а потому у него хватило времени только на один разговор с сыном, чтобы запланировать “качественное времяпрепровождение” во время его приезда в Лондон в начале мая.

Считается, что Гарри скучает по некоторым аспектам британской жизни и может начать проводить здесь больше времени.

Это вселило надежду на то, что его одиночная поездка без жены Меган Маркл, которая остается в Калифорнии на четвертый день рождения сына Арчи, может, наконец, помочь восстановить мосты между членами королевской семьи.

По словам инсайдера, есть готовность и желание исправиться с обеих сторон. Также и король доволен решением своего сына.