Конфлікт менталітетів та поколінь, професійні актори та зірки соцмереж на одному екрані. 20 січня в кінотеатрах України стартує показ романтичної комедії Любов і Блогери.

Слоган фільму – Засновано на ржачних подіях. Герої кінострічки показують людей та їхні історії з реального життя. Вперше в українському кіно до акторського складу увійшли відомі блогери Instagram та популярні персонажі з ТikТоk.

Головні ролі комедії відіграли провідні українські актори – Ольга Сумська, Назар Задніпровський та Вадим Новицький.

– Мені страшенно подобається моя героїня, Тамара Павлівна – я давно мріяла про таку класну, характерну роль. Женя ніби знав, про що я мріяла. Він зробив мені телефонний дзвінок, у якому прозвучала пропозиція зіграти таку яскраву героїню – звичайно, я погодилася з величезним задоволенням, не замислюючись ні на мить, – сказала Ольга Сумська.

Також у комедії зіграли відомі українські блогери та артисти: Богдан Шелудяк, Анна Трінчер, Ксюша Манекен, Роман Свічкоренко, Анна Алхім, Вікторія Маремуха, Женя Білозеров.

– Це було досить ризиковано – зібрати на одному знімальному майданчику професійних акторів і блогерів. Але відбулася магія, всі одразу включилися в роботу, відчули одне одного і у нас стався симбіоз талантів, – розповів продюсер та співрежисер фільму Євген Таллер.

Романтична комедія була відзнята в рекордні терміни. Фільм готовий до виходу на екрани вже за півроку після зародження ідеї у продюсерів.

– З моменту ідеї до прем’єри минуло лише шість місяців, повірте, для кіноіндустрії – це нереально швидко. Ба більше, чотири чи п’ять сценаристів і студій дивилися на нас, як на божевільних і казали, що нам не вдасться. Як бачите, ми таки божевільні, і коли щось реально хочеш, обов’язково вдасться, – коментує продюсер фільму Володимир Остапчук.

На окрему увагу заслуговує музичний супровід кінострічки. Саундтрек до фільму звучатиме у виконанні знаменитої Вєрки Сердючки, а також у комедії можна буде почути пісні гурту The Hardkiss, Kazka, Jerry Heil та інших.