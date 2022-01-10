Конфликт менталитетов и поколений, профессиональные актеры и звезды соцсетей на одном экране. 20 января в кинотеатрах Украины стартует показ романтической комедии Любовь и Блогеры.

Слоган фильма — Основано на ржачных событиях. Герои киноленты показывают людей и их истории из реальной жизни. Впервые в украинском кино в актерский состав вошли известные блогеры Instagram и популярные персонажи из ТikТоk.

Главные роли комедии сыграли ведущие украинские актеры – Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий.

— Мне ужасно нравится моя героиня, Тамара Павловна — я давно мечтала о такой классной, характерной роли. Женя как будто знал, о чем я грезила. Он сделал мне телефонный звонок, в котором прозвучало предложение сыграть такую ​​яркую героиню – конечно, я согласилась с огромным удовольствием, не задумываясь ни на секунду, — сказала Ольга Сумская.

Также в комедии сыграли известные украинские блогеры и артисты: Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свечкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха, Женя Белозеров.

— Это было достаточно рискованно – собрать на одной съемочной площадке профессиональных актеров и блогеров. Но свершилась магия, все сразу включились в работу, почувствовали друг друга и у нас произошел симбиоз талантов, — рассказал продюсер и сорежиссер фильма Евгений Таллер.

Романтическая комедия была отснята в рекордные сроки. Фильм готов к выходу на экраны уже через полгода после зарождения идеи у продюсеров.

— С момента идеи до премьеры прошло всего шесть месяцев, поверьте, для киноиндустрии – это нереально быстро. Более того, четыре или пять сценаристов и студий смотрели на нас, как на сумасшедших и говорили, что нам не удастся. Как видите, мы таки сумасшедшие, и когда чего-то реально хочешь, обязательно удастся, — комментирует продюсер фильма Владимир Остапчук.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение киноленты. Саундтрек к фильму будет звучать в исполнении знаменитой Верки Сердючки, а также в комедии можно будет услышать песни группы The Hardkiss, Kazka, Jerry Heil и других.