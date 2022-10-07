Уже в 2023 році шанувальники культового серіалу Секс і місто зможуть побачити його продовження. Йдеться про другий сезон І просто так.

У мережі з’явилися перші фото зі зйомок, на яких детально можна роздивитися аутфіт головної героїні Керрі Бредшоу, яку грає Сара Джессіка Паркер.

Акторка постала в просторому комбінезоні. Важлива і ключова деталь в її образі – сумка від JW Anderson у вигляді голуба за $890 і туфлі Dior.

Зараз дивляться

Модний ансамбль доповнила мінісумочка на нозі від Fendi.

Також можна роздивитися образ Шарлотти, яку грає Крістін Девіс. На майданчику вона постала в блузці та спідниці з яскравими деталями.

Крім того, Сара Джессіка Паркер також поділилася деталями образу своєї героїні в Instagram.

У першому сезоні І просто так Керрі переживала втрату свого коханого, містера Біга, якого зіграв актор Кріс Нот. Очікується, що до акторського складу в другому сезоні приєднається Ейдан – друга важлива людина в житті Бредшоу, за якого вона ледь не вийшла заміж.

Дата виходу другого сезону точно невідома, проте творці серіалу хочуть представити його в 2023 році.