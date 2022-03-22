Серіал І просто так продовжили на другий сезон

Стримінговий сервіс HBO Max зніматиме другий сезон серіалу І просто так, який став продовженням культової стрічки Секс і місто.

Попри неоднозначні відгуки критиків і глядачів, серіал став найпопулярнішою прем’єрою на платформі. У зв’язку з цим продюсер Майкл Патрік Кінг із колегами вирішили продовжити знімати історію журналістки Керрі Бредшоу та її подруг.

– Ми були в захваті від культурного діалогу, створеного нашими персонажами та їхніми історіями, що відбуваються у світі, який ми знаємо та любимо. Ми пишаємося роботою, яку проробили Майкл Патрік Кінг, наші чудові сценаристи, продюсери, актори та вся знімальна група. І не можемо дочекатися, коли фанати побачать, що на них чекає у другому сезон, – зазначила глава відділу оригінального контенту HBO Max Сара Обрі.

Нагадаємо, що прем’єра І просто так відбулася 9 грудня 2021 року. Серіал складається з десяти епізодів, тривалість кожного з них – 30 хвилин.

Події розгортаються через 20 років після закінчення оригінального шоу. До головних ролей повернулися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс.