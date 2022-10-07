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Сумка-голубь и туфли Dior: в сети появились фото со съемок второго сезона И просто так

7 октября 2022, 11:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сара Джессика Паркер
Источник: Getty Images

Уже в 2023 году поклонники культового сериала Секс в большом городе смогут увидеть его продолжение. Речь идет о втором сезоне И просто так.

В сети появились первые фото со съемок, на которых детально можно рассмотреть аутфит главной героини Кэрри Бредшоу, которую играет Сара Джессика Паркер.

Актриса предстала в просторном комбинезоне. Важная и ключевая деталь в ее образе — сумка от JW Anderson в виде голубя за $890 и туфли Dior.

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Также можно рассмотреть образ Шарлотты, которую играет Кристин Дэвис. На площадке она предстала в блузке и юбке с яркими деталями.

Кроме того, Сара Джессика Паркер также поделилась деталями образа своей героини в Instagram.

В первом сезоне И просто так Керри переживала потерю своего возлюбленного, мистера Бига, которого сыграл актер Крис Нот. Ожидается, что к актерскому составу во второй сезоне присоединится Эйдан —  второй важный человек в жизни Брэдшоу, за которого она едва не вышла замуж.

Дата выхода второго сезона точно неизвестна, однако творцы сериала хотят представить его в 2023 году.

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