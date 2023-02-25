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Українські біженці отримають квитки на Євробачення 2023 у Ліверпулі

25 Лютого 2023, 13:24
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Євробачення 2023 у Ліверпулі
Джерело: Getty Images

Уряд Великої Британії вирішив виділити 3 тисячі квитків на Євробачення 2023 для українських біженців, які були змушені покинути свої домівки через війну. Вони зможуть відвідати один із живих виступів.

– Людям, переміщеним унаслідок війни, буде запропоновано тисячі квитків, щоб вони могли взяти участь у шоу, присвяченому їхній батьківщині, їхній культурі та музиці. Як завжди, ми разом з українським народом і його боротьбою за свободу, – сказала міністр культури Великої Британії Люсі Фрейзер.

Квитки пропонуватимуть на всі дев’ять живих виступів.

Подати заявку на квитки Євробачення 2023 можуть українці, які проживають у Великій Британії за програмами Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme.

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Квитки субсидуватиме Міністерство культури, ЗМІ та спорту Великої Британії. З кожного продажу стягуватиметься плата в £20. Детальну інформацію щодо процесу подачі заявок на квитки оголосять пізніше.

Євробачення 2023 відбудеться у Ліверпулі. Півфінали заплановані на 9 і 11 травня. Фінал Євробачення відбудеться 13 травня.

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Джерело
Eurovision
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