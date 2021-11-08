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Сукня покійної Емі Вайнгаус пішла з молотка за $243 тис.

8 Листопада 2021, 17:12 Євгенія Шапоренко
Сукня покійної Емі Вайнгаус пішла з молотка за $243 тис.

У Каліфорнії (США) на аукціоні Julien’s Auctions продали особисті речі відомої британської співачки Емі Вайнгауз, яка померла у 2011 році.

Зокрема серед лотів була чорно-зелена сукня артистки, в якій вона виступала у 2011 році в Белграді. Для Вайнгауз це був останній концерт.

Сукня пішла з молотка за $243 тис. Хоча очікувалося, що сукню вийде продали в 16 разів дешевше.

Також на аукціоні Julien’s Auctions продали за $205 сумку Moschino у вигляді серця, яку бренд зробив на замовлення. Емі з нею з’явилася на церемонії вручення нагород Brit Awards у 2007 році.

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Загалом на аукціоні продали 800 особистих речей Емі Вайнгауз, які виставили на продаж її батьки Мітч та Дженіс. Вони отримали в результаті близько $4 млн. Кошти подружжя передасть у власний фонд, який надає підтримку молодим людям з наркотичною та алкогольною залежністю.

Смерть Емі Вайнгауз

Британську співачку Емі Вайнгауз знайшли мертвою в її будинку у Лондоні 23 липня 2011 року. На момент смертій їй було 27 років, тому співачку одразу записали до трагічного Клубу-27, хоча вона не позиціонувала себе як рокер, а в її музиці не було нічого революційного. Для тих, хто не знає, що за дивним збігом серед рок-артистів багато виконавців, які померли саме у 27 років. Зокрема Джим Моррісон, Джимі Гендрікс, Дженіс Джоплін та Курт Кобейн.

Життя Вайнгауз було переповнене алкоголем та забороненими речовинами. Згідно з офіційною версією правоохоронців, причиною смерті стало алкогольне отруєння. Рівень алкоголю в крові Емі перевищив допустимий ліміт у п’ять разів. 

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