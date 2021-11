Сукня покійної Емі Вайнгаус пішла з молотка за $243 тис.

У Каліфорнії (США) на аукціоні Julien’s Auctions продали особисті речі відомої британської співачки Емі Вайнгауз, яка померла у 2011 році.

Зокрема серед лотів була чорно-зелена сукня артистки, в якій вона виступала у 2011 році в Белграді. Для Вайнгауз це був останній концерт.

SOLD for $243,200. A dress custom made for Amy Winehouse and worn for what would be her final concert performance in Belgrade.

Sold in our “Property From The Life And Career Of Amy Winehouse” auction taking place in Beverly Hills and online at https://t.co/dDmq5KJiYv. pic.twitter.com/xqkyVYylAV

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) November 8, 2021