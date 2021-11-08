Сукня покійної Емі Вайнгаус пішла з молотка за $243 тис.

У Каліфорнії (США) на аукціоні Julien’s Auctions продали особисті речі відомої британської співачки Емі Вайнгауз, яка померла у 2011 році.

Зокрема серед лотів була чорно-зелена сукня артистки, в якій вона виступала у 2011 році в Белграді. Для Вайнгауз це був останній концерт.

SOLD for $243,200. A dress custom made for Amy Winehouse and worn for what would be her final concert performance in Belgrade. Sold in our “Property From The Life And Career Of Amy Winehouse” auction taking place in Beverly Hills and online at https://t.co/dDmq5KJiYv. pic.twitter.com/xqkyVYylAV — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) November 8, 2021

Сукня пішла з молотка за $243 тис. Хоча очікувалося, що сукню вийде продали в 16 разів дешевше.

Також на аукціоні Julien’s Auctions продали за $205 сумку Moschino у вигляді серця, яку бренд зробив на замовлення. Емі з нею з’явилася на церемонії вручення нагород Brit Awards у 2007 році.

Загалом на аукціоні продали 800 особистих речей Емі Вайнгауз, які виставили на продаж її батьки Мітч та Дженіс. Вони отримали в результаті близько $4 млн. Кошти подружжя передасть у власний фонд, який надає підтримку молодим людям з наркотичною та алкогольною залежністю.

Смерть Емі Вайнгауз

Британську співачку Емі Вайнгауз знайшли мертвою в її будинку у Лондоні 23 липня 2011 року. На момент смертій їй було 27 років, тому співачку одразу записали до трагічного Клубу-27, хоча вона не позиціонувала себе як рокер, а в її музиці не було нічого революційного. Для тих, хто не знає, що за дивним збігом серед рок-артистів багато виконавців, які померли саме у 27 років. Зокрема Джим Моррісон, Джимі Гендрікс, Дженіс Джоплін та Курт Кобейн.

Життя Вайнгауз було переповнене алкоголем та забороненими речовинами. Згідно з офіційною версією правоохоронців, причиною смерті стало алкогольне отруєння. Рівень алкоголю в крові Емі перевищив допустимий ліміт у п’ять разів.