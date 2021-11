Платье покойной Эми Уайнхаус ушло с молотка за $243 тыс.

В Калифорнии (США) на аукционе Julien’s Auctions продали личные вещи известной британской певицы Эми Уайнхауз, скончавшейся в 2011 году.

В частности, среди лотов было черно-зеленое платье артистки, в котором она выступала в 2011 году в Белграде. Для Уайнхаус это был последний концерт.

SOLD for $243,200. A dress custom made for Amy Winehouse and worn for what would be her final concert performance in Belgrade.

Sold in our “Property From The Life And Career Of Amy Winehouse” auction taking place in Beverly Hills and online at https://t.co/dDmq5KJiYv. pic.twitter.com/xqkyVYylAV

