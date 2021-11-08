Платье покойной Эми Уайнхаус ушло с молотка за $243 тыс.

В Калифорнии (США) на аукционе Julien’s Auctions продали личные вещи известной британской певицы Эми Уайнхауз, скончавшейся в 2011 году.

В частности, среди лотов было черно-зеленое платье артистки, в котором она выступала в 2011 году в Белграде. Для Уайнхаус это был последний концерт.

SOLD for $243,200. A dress custom made for Amy Winehouse and worn for what would be her final concert performance in Belgrade. Sold in our “Property From The Life And Career Of Amy Winehouse” auction taking place in Beverly Hills and online at https://t.co/dDmq5KJiYv. pic.twitter.com/xqkyVYylAV — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) November 8, 2021

Платье ушло с молотка за $243 тыс. Хотя ожидалось, что платье получится продать в 16 раз дешевле.

Также на аукционе Julien’s Auctions продали за $205 сумку Moschino в виде сердца, которую бренд сделал по заказу. Эмми с ней появилась на церемонии вручения наград Brit Awards в 2007 году.

В общей сложности на аукционе продали 800 личных вещей Эми Уайнхаус, которые выставили на продажу ее родители Митч и Дженис. Они получили в результате около $4 млн. Средства супруги передадут в собственный фонд, который оказывает поддержку молодым людям с наркотической и алкогольной зависимостью.

Смерть Эми Уайнхауз

Британскую певицу Эми Уайнхауз обнаружили мертвой в ее доме в Лондоне 23 июля 2011 года. К моменту смертей ей было 27 лет, поэтому певицу сразу записали в трагический Клуб-27, хотя она не позиционировала себя как рокер, а в ее музыке не было ничего революционного. Для тех, кто не знает, по странному совпадению среди рок-артистов много исполнителей, умерших именно в 27 лет. В частности, Джим Моррисон, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин и Курт Кобейн.

Жизнь Уайнхаус была переполнена алкоголем и запрещенными веществами. Согласно официальной версии правоохранителей, причиной смерти стало алкогольное отравление. Уровень алкоголя в крови Эми превысил допустимый предел в пять раз.