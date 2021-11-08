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Платье покойной Эми Уайнхаус ушло с молотка за $243 тыс.

8 ноября 2021, 17:12 Євгенія Шапоренко
Платье покойной Эми Уайнхаус ушло с молотка за $243 тыс.

В Калифорнии (США) на аукционе Julien’s Auctions продали личные вещи известной британской певицы Эми Уайнхауз, скончавшейся в 2011 году.

В частности, среди лотов было черно-зеленое платье артистки, в котором она выступала в 2011 году в Белграде. Для Уайнхаус это был последний концерт.

Платье ушло с молотка за $243 тыс. Хотя ожидалось, что платье получится продать в 16 раз дешевле.

Также на аукционе Julien’s Auctions продали за $205 сумку Moschino в виде сердца, которую бренд сделал по заказу. Эмми с ней появилась на церемонии вручения наград Brit Awards в 2007 году.

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В общей сложности на аукционе продали 800 личных вещей Эми Уайнхаус, которые выставили на продажу ее родители Митч и Дженис. Они получили в результате около $4 млн. Средства супруги передадут в собственный фонд, который оказывает поддержку молодым людям с наркотической и алкогольной зависимостью.

Смерть Эми Уайнхауз

Британскую певицу Эми Уайнхауз обнаружили мертвой в ее доме в Лондоне 23 июля 2011 года. К моменту смертей ей было 27 лет, поэтому певицу сразу записали в трагический Клуб-27, хотя она не позиционировала себя как рокер, а в ее музыке не было ничего революционного. Для тех, кто не знает, по странному совпадению среди рок-артистов много исполнителей, умерших именно в 27 лет. В частности, Джим Моррисон, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин и Курт Кобейн.

Жизнь Уайнхаус была переполнена алкоголем и запрещенными веществами. Согласно официальной версии правоохранителей, причиной смерти стало алкогольное отравление. Уровень алкоголя в крови Эми превысил допустимый предел в пять раз.

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