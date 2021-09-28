На аукціоні в Копенгагені (Данія) виставлять рідкісний запис американського співака Джона Леннона і його дружини, художниці Йоко Оно. В інтерв’ю також потрапила пісня, яку раніше ніхто не чув.

Відомо, що понад 50 років тому в Джона Леннона і Йоко Оно брали інтерв’ю четверо данських школярів. Запис йде 33 хвилини. Це сталося незадовго до того, як рок-гурт The Beatles, де Леннон був лідером, оголосив про припинення своєї творчої діяльності.

Крім того, на записі не тільки розмова пари, а й пісня, яка так і залишилася невиданою – Radio Peace. Аукціонний дім, де продаватиметься касета, очікує отримати від лота $32-50 тис.

У січні 1970 року данські школярі вирішили взяти інтерв’ю у Джона Леннона і його дружини Йоко Оно. Пара в той час подорожувала Данією.

Мало того, що школярі умовили вчителя відпустити їх, вони також із собою взяли диктофон і мікрофон.

Як розповідає Карстен Гоен, один із тих, хто брав інтерв’ю, їхня зустріч із зірками була теплою.

– Наскільки нам відомо, єдине місце, де існує ця пісня – наша касета, – розповів Гоен.

Джон Леннон легендарний рок-музикант, поет і активіст. Він був одним із засновників всесвітньо відомого гурту The Beatles. Після розпаду колективу почав сольну кар’єру, проте в 1980 році був убитий колишнім фанатом гурту.