Леді Гага не платитиме $500 тис. за повернення вкрадених собак. Як виявилося, винагороду хотіла співучасниця крадіжки чотирилапого улюбленця співачки.

Суд Лос-Анджелеса відхилив позов Дженніфер Макбрайд, яка вимагала від зірки грошей за повернення собак.

Відомо, що псів Гаги викрали під час їхнього вигулу асистентом Раяном Фішером, його поранили в груди під час нападу. Дженніфер, яка повернула собак, стверджує, що заслужила гроші, які обіцяла співачка за повернення псів.

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Спочатку вона заявила, що просто знайшла собаку в зв’язаному стані, а через деякий час поліція змусила її зізнатися в співучасті крадіжки. На тлі цього її було засуджено до двох років позбавлення волі умовно.

Тепер суддя поставив крапку на цій історії – Гага може не платити винагороду. Скаргу відхилено без можливості повторного позову.

Не тільки музикантів намагаються обдурити зловмисники. Раніше хтось створив фейкову рекламу з Томом Генксом, де він рекламує стоматологію. Як виявилося, актор не знімався в ролику – картинку створили сервіси зі штучним інтелектом. Том попередив фанатів, що не має до цього жодного стосунку.