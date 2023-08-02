Навколо співака Wellboy (Антон Вельбой) і лейблу Papa Music, з яким артист раніше розірвав контракт, не вщухають скандали. Цього разу продюсерський центр запідозрили у використанні діпфейку.

У TikTok завірусилося відео Wellboy під його новий трек Пустоцвіт. У ньому він нібито співає свою нову пісню і підтанцьовує, проте його обличчя має якийсь дивний вигляд, а під час поворотів можна помітити, що на ньому маска. Також є відмінність кольору між шкірою голови та обличчя.

Шанувальники швидко запідозрили, що з обличчям Антона щось не те, більш просунуті одразу сказали – це діпфейк.

Факти ICTV звернулися за ексклюзивними коментарями до Papa Music і Wellboy, щоб розібратися в ситуації, що склалася.

За словами Антона, він не зовсім розуміє, для чого лейбл це зробив, адже всі бачать, що це діпфейк. Попри це, каже, що йому все одно, але поки що ще не знає, чи буде за це від нього якась відповідь продюсерському центру.

– Лейбл Papa Music не тільки релізнули пісню Пустоцвіт без будь-якого дозволу, а й не вказали дійсного автора Антона Вельбоя, – додала від себе партнерка Антона Марта Останкова.

Своєю чергою в Papa Music зазначили, що згідно з чинним контрактом із Антоном Вельбоєм, вони мають права на використання фото, відео та музичних матеріалів і торгової марки.

– Ми, як і говорили раніше, діємо виключно в юридичній площині, ми не порушуємо контракт на відміну від Вельбоя. Днями вже відбулося перше судове засідання. Сторона Антона попросила відкласти слухання, – зазначили в Papa Music.

Нагадаємо, у квітні Wellboy зі скандалом пішов із Papa Мusic. Тоді артист сказав, що працюватиме з директоркою Мартою Останковою.

Один із засновників лейблу Євген Тріплов не став приховувати, що таке рішення виконавця стало для нього несподіванкою, зазначивши, що далі вирішуватимуть усе в юридичній площині.

У червні стало відомо, що лейбл Papa Music збирається подати до суду на Wellboy. Причиною тому послужило те, що співак продовжує виконувати свої хіти, права на які належать продюсерському центру.