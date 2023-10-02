ИИ-версия Тома Хэнкса рекламирует стоматологические услуги: актер отреагировал

Американский актер Том Хэнкс заявил, что не имеет отношения к рекламе стоматологических услуг, которая распространяется по сети.

Кто-то создал видео с ним с помощью искусственного интеллекта. Об этом Хэнкс написал на личной странице в Instagram.

— Внимание! Есть видео, в котором моя ИИ-копия рекламирует какую-то стоматологическую страховку. Я не имею к этому никакого отношения, — написал актер.

Ранее Том Хэнкс комментировал развитие искусственного интеллекта и deepfake-технологий в подкасте британского комика Адама Бакстона.

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Актер отметил, что даже если его завтра собьет автобус, то ИИ может позволить его фальшивой версии работать вечно.

— Теперь любой может воссоздать себя в любом возрасте с помощью искусственного интеллекта или технологии глубоких дипфейков. Завтра меня может сбить автобус, и все, но выступления могут продолжаться и продолжаться. Это, конечно, художественный вызов, но он также и юридический, — сказал актер.