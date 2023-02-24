У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Світлана Лобода (Loboda) презентувала відеокліп на пісню По-українськи, записану на підтримку народу нашої країни.

Композиція Світлани присвячена кожному українцю, який щодня бореться за свою свободу. Реліз відбиває не тільки внутрішній, а й зовнішній настрій непереможного народу. Особливу увагу співачка приділила важливості допомоги всього цивілізованого світу в цьому нелегкому, та обов’язково успішному бою України.

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За словами виконавиці, вона з кожним днем все більше переймається темою стійкості українського народу. Захоплюється сміливістю, непохитністю, жагою перемоги кожної людини в Україні.

– У свою чергу, я, як артистка, постійно перебуваю в пошуку художніх образів, які відзначали б глибинну історію українців, втілювали дух свободи, як найважливішу характерну рису цілого народу. Героїня мого кліпу – сильна, мужня і навіть уперта. Вона обов’язково досягне свого, її не перемогти, – розповіла Лобода.

Відеоряд у ролику побудований на складній хореографії в багатошарових костюмах з елементами національних українських мотивів і сучасних українських інтерпретацій. Режисером і хореографом виступив Костянтин Гордієнко.